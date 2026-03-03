İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycanda pul bazası fevralda 1 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 03 mart, 2026
    • 11:11
    Azərbaycanda pul bazası fevralda 1 %-dən çox artıb

    Bu il martın 1-nə Azərbaycanda pul bazası 22 milyard 817 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, fevralın 1-i ilə müqayisədə 1,2 % çoxdur.

    Ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 1,5 %, son 1 ildə isə 15 % artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı pul bazası
    Денежная база в Азербайджане за год выросла на 15%

    Son xəbərlər

    11:32

    Firudin Qurbanov: Süni intellektdən səmərəli istifadə edən gənclər gələcəyin liderləri olacaq

    Elm və təhsil
    11:28

    ABŞ Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliklərinin fəaliyyətini məhdudlaşdırıb

    Digər ölkələr
    11:27
    Foto

    Azərbaycan Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    11:25

    Yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların ali təhsil alması üçün mexanizmin hazırlanması təklif edilir

    Daxili siyasət
    11:23

    Kanada Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliyini müvəqqəti bağlayıb

    Digər ölkələr
    11:21

    Yaşayış yerində qeydiyyatdan çıxarılma prosesinin sadələşdirilməsi üçün yeni mexanizm hazırlana bilər

    Daxili siyasət
    11:17

    Emi Karlon ABŞ-ni SGC Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin iclasında təmsil edir

    Energetika
    11:14

    Ombudsman: Şəkərli diabet xəstələrinə göstərilən tibbi yardımın həcminin artırılması gündəmdədir

    Daxili siyasət
    11:12

    İlham Əliyev bolqarıstanlı həmkarını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti