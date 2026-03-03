Денежная база в Азербайджане за год выросла на 15%

Денежная база в Азербайджане на 1 марта текущего года составила 22 млрд 817 млн манатов, что на 1,2% выше показателя на 1 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с показателем на конец 2025 года денежная база в стране выросла на 1,5%, с показателем на 1 марта прошлого года - на 15%.