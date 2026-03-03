Денежная база в Азербайджане за год выросла на 15%
Финансы
- 03 марта, 2026
- 11:30
Денежная база в Азербайджане на 1 марта текущего года составила 22 млрд 817 млн манатов, что на 1,2% выше показателя на 1 февраля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
По сравнению с показателем на конец 2025 года денежная база в стране выросла на 1,5%, с показателем на 1 марта прошлого года - на 15%.
Последние новости
12:29
Некрасов: Сотрудничество ЕС, Азербайджана и Украины усилит энергетическую архитектуру ЕвропыЭнергетика
12:26
ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в феврале задержаны 16 человекПроисшествия
12:26
ГПС Азербайджана в феврале выявила контрабанду на сумму свыше 10 млн манатовПроисшествия
12:23
ЦАХАЛ ликвидировал еще одного главаря "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
12:16
Эльчин Гасымов: ЮГК особенно важен в нынешней геополитической обстановкеВнешняя политика
12:13
В Азербайджане предложено ввести внесудебный механизм выписки прежних жильцов недвижимостиВнутренняя политика
12:13
На границе Азербайджана задержаны 349 разыскиваемых лицПроисшествия
12:09
ВС РФ нанесли удары по Украине, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
12:05