    Финансы
    • 03 марта, 2026
    • 11:30
    Денежная база в Азербайджане за год выросла на 15%

    Денежная база в Азербайджане на 1 марта текущего года составила 22 млрд 817 млн манатов, что на 1,2% выше показателя на 1 февраля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    По сравнению с показателем на конец 2025 года денежная база в стране выросла на 1,5%, с показателем на 1 марта прошлого года - на 15%.

