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    В Азербайджане на три года продлят налоговые льготы для Ф1 и Ф2

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 12:35
    В Азербайджане на три года продлят налоговые льготы для Ф1 и Ф2

    В Азербайджане предлагается на три года продлить срок действия налоговых льгот, связанных с проведением соревнований "Формулы-1" и "Формулы-2".

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Согласно законопроекту, на три года также будет продлено освобождение от НДС импорта и продажи зарядных устройств второго и третьего уровней для автомобилей с электрическими двигателями.

    Кроме того, предлагается на два года продлить освобождение от дорожного налога иностранных грузовых автомобилей, а также автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами, участвующих в комбинированных железнодорожно-автомобильных транзитных перевозках.

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