В Азербайджане на три года продлят налоговые льготы для Ф1 и Ф2

В Азербайджане предлагается на три года продлить срок действия налоговых льгот, связанных с проведением соревнований "Формулы-1" и "Формулы-2".

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно законопроекту, на три года также будет продлено освобождение от НДС импорта и продажи зарядных устройств второго и третьего уровней для автомобилей с электрическими двигателями.

Кроме того, предлагается на два года продлить освобождение от дорожного налога иностранных грузовых автомобилей, а также автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами, участвующих в комбинированных железнодорожно-автомобильных транзитных перевозках.