İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Formula 1 və Formula 2 yarışları ilə əlaqədar vergi güzəştlərinin müddəti uzadılır

    Biznes
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:19
    Formula 1 və Formula 2 yarışları ilə əlaqədar vergi güzəştlərinin müddəti uzadılır

    Azərbaycanda Formula 1 və Formula 2 yarışları ilə əlaqədar vergi güzəştlərinin müddəti 3 il uzadılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.

    Qanun layihəsinə əsasən, elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillər üçün ikinci və üçüncü səviyyə elektrik enerji doldurucularının idxalı və satışı üzrə ƏDV-dən azadolmanın müddəti də 3 il uzadılacaq.

    Bundan əlavə, xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri tərəfindən həyata keçirilən dəmir yolu-avtomobil kombinə edilmiş tranzit daşımaları üzrə yol vergisindən azadolmaların 2 il müddətinə uzadılması təklif edilir.

    Azərbaycanın Vergi Məcəlləsi
    В Азербайджане на три года продлят налоговые льготы для Ф1 и Ф2
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
    Digər ölkələr
    04:07
    Foto
    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    Region
    03:44
    Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
    Digər ölkələr
    03:03
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti