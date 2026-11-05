Украина и Азербайджан обсудили перспективы энергетического сотрудничества
Внешняя политика
- 05 ноября, 2026
- 12:34
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В украинском городе Ужгород обсудили перспективы сотрудничества Украины и Азербайджана в энергетике, сельском хозяйстве и других взаимно интересных сферах.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, дискуссии состоялись на встрече представителей министерств энергетики Украины и Азербайджана с участием сопредседателей Азербайджано-украинской межправительственной комиссии - министров Пярвиза Шахбазова и Дениса Шмыгаля.
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