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    Украина и Азербайджан обсудили перспективы энергетического сотрудничества

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 12:34
    Украина и Азербайджан обсудили перспективы энергетического сотрудничества

    В украинском городе Ужгород обсудили перспективы сотрудничества Украины и Азербайджана в энергетике, сельском хозяйстве и других взаимно интересных сферах.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, дискуссии состоялись на встрече представителей министерств энергетики Украины и Азербайджана с участием сопредседателей Азербайджано-украинской межправительственной комиссии - министров Пярвиза Шахбазова и Дениса Шмыгаля.

    Украина и Азербайджан обсудили перспективы энергетического сотрудничества
    Украина и Азербайджан обсудили перспективы энергетического сотрудничества

    Азербайджано-украинские отношения Пярвиз Шахбазов Денис Шмыгаль энергетика Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan və Ukrayna energetika nazirləri əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər
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    Azerbaijani, Ukrainian energy ministers discuss prospects for cooperation
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