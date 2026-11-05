Украина и Азербайджан обсудили перспективы энергетического сотрудничества

В украинском городе Ужгород обсудили перспективы сотрудничества Украины и Азербайджана в энергетике, сельском хозяйстве и других взаимно интересных сферах.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, дискуссии состоялись на встрече представителей министерств энергетики Украины и Азербайджана с участием сопредседателей Азербайджано-украинской межправительственной комиссии - министров Пярвиза Шахбазова и Дениса Шмыгаля.