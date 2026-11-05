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    Завтра в Баку и в регионах ожидаются осадки

    Экология
    • 05 ноября, 2026
    • 12:36
    Завтра в Баку и в регионах ожидаются осадки

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами на Абшероне возможны кратковременные интенсивные осадки, ожидаются грозы. Утром осадки постепенно прекратятся. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливневые осадки, грозы, град, в горных районах - переход на снег, в ночные часы возможно некоторое усиление осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 14-18° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла.

    Погода в Азербайджане
    Sabah yağış yağacaq - Proqnoz
    Rain expected in Baku and across Azerbaijan tomorrow
    44 filmi
    44 filmi

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