İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sabah yağış yağacaq - Proqnoz

    Ekologiya
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:26
    Sabah yağış yağacaq - Proqnoz

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, noyabrın 6-da Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir.

    Xidmətdən "Report"a bildirilib ki, gecə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısamüddətli intensiv yağış olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi səhər mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 9-12° isti, gündüz 13-15° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir havanın yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli yağışların intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi, gecə saatlarında yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 8-13° isti, gündüz 14-18° isti, dağlarda gecə 1° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 4-8° isti olacaq.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Баку и в регионах ожидаются осадки
    Rain expected in Baku and across Azerbaijan tomorrow
    MiniBoss
    MiniBoss

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