    Elmar Baxşıyev: "Psixoloji hazırlıq çempionluq yarışında həlledici rol oynayacaq"

    Futbol
    • 03 mart, 2026
    • 11:06
    Elmar Baxşıyev: Psixoloji hazırlıq çempionluq yarışında həlledici rol oynayacaq
    Elmar Baxşıyev

    Psixoloji hazırlıq "Qarabağ" və "Sabah"ın Misli Premyer Liqasında çempionluq yarışında həlledici rol oynayacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Elmar Baxşıyev bildirib.

    Mütəxəssis adıçəkilən komandalar arasında baş tutan son qarşılaşmada "Sabah"ın oyun planını yüksək qiymətləndirib:

    "Hər iki komanda azarkeşlər üçün baxımlı futbol nümayiş etdirdi. Oyuna taktiki planda çox yaxşı hazır olan "Sabah" meydanda böyük üstünlük əldə etmişdi. Lakin bu tip oyunlarda 3 top öndə olsan belə, qələbəni əldən verə bilərsən. Qarşında "Qarabağ" kimi təcrübəli komanda olduğundan oyun ritmini sona kimi saxlamaq önəmlidir".

    E.Baxşıyev "Sabah"ın böyük üstünlüyü qoruya bilməməsinin növbəti oyunlara təsir edəcəyini vurğulayıb:

    "Onlar böyük üstünlüyü əldən verdilər. Bundan sonrakı matçlarda daha ehtiyatlı oynamaq məcburiyyətində qalacaqlar. Hesab edirəm ki, çempionatın sonuna kimi bu komandalar arasında gərgin mübarizə davam edəcək. "Sabah" istədiyinə nail olmasa da, aradakı xal fərqini qorudu. Onlar yaxşı təşkil olunmuş komandadır və bunu çempionatda göstərirlər".

    Çempionluq şanslarını və komandaların fiziki durumunu şərh edən mütəxəssis psixoloji amilin həlledici olacağını qeyd edib:

    "Təcrübə baxımından "Qarabağ" üstündür. Hazırkı durumda isə "Sabah" müəyyən üstünlük əldə edib. Çempionatın sonu yaxınlaşdıqca kimin psixoloji cəhətdən daha hazır olacağı önəm daşıyacaq. Məhz daha dözümlü komanda çempion olacaq".

    Qeyd edək ki, Premyer Liqanın XXII turunda baş tutan "Qarabağ" - "Sabah" görüşü 3:3 hesabı ilə nəticələnib. "Sabah" hazırda 53 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 46 xala malik Ağdam təmsilçisi isə ikinci pillədə qərarlaşıb.

    Elmar Baxşıyev Misli Premyer Liqası XXII tur

