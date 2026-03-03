Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları fevralda cüzi artıb
Maliyyə
- 03 mart, 2026
- 11:08
Bu il martın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 11 milyard 614,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, fevralın 1-i ilə müqayisədə 0,4 % çoxdur.
AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 0,9 %, son 1 ildə isə 5,7 % artıb.
