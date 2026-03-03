Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    • 03 марта, 2026
    • 11:21
    Валютные резервы ЦБА в феврале выросли на $50,6 млн

    Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 марта текущего года составили $11 млрд 614,1 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на $50,6 млн или 0,4% больше по сравнению с показателем на 1 февраля.

    Валютные резервы ЦБА выросли на 0,9% по сравнению с началом года и на 5,7% в сравнении с показателем на 1 марта 2025 года.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları fevralda cüzi artıb

    Лента новостей