Валютные резервы ЦБА в феврале выросли на $50,6 млн

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 марта текущего года составили $11 млрд 614,1 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на $50,6 млн или 0,4% больше по сравнению с показателем на 1 февраля.

Валютные резервы ЦБА выросли на 0,9% по сравнению с началом года и на 5,7% в сравнении с показателем на 1 марта 2025 года.