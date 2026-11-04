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    Госдолг Казахстана достиг $85,6 млрд

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 13:29
    Госдолг Казахстана достиг $85,6 млрд

    Государственный долг Казахстана достиг примерно 38,8 трлн тенге ($85,6 млрд) или 20,2% ВВП.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщил министр финансов Казахстана Мади Такиев на брифинге в Курултае.

    По его словам, установленный предельный уровень государственного долга составляет 32% ВВП. Проведенное стресс-тестирование показало, что до 2030 года показатель не превысит 25% ВВП.

    "Поэтому находимся в пределах своих утвержденных параметров", - отметил министр.

    Такиев сообщил, что для снижения потребности в заимствованиях правительство работает над увеличением собственных доходов и сокращением бюджетного дефицита. По итогам девяти месяцев доходы выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца года Минфин рассчитывает полностью выполнить план по поступлениям.

    Дефицит бюджета планируется сократить с нынешних 2,5% до 0,4% ВВП к 2029 году.

    Ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что расходы республиканского бюджета на обслуживание правительственного долга до 2029 года превысят сумму, эквивалентную $22,1 млрд.

    Государственный долг Казахстан
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