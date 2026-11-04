İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qazaxıstanın dövlət borcu 85,6 milyard dollara çatıb

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 15:44
    Qazaxıstanın dövlət borcu 85,6 milyard dollara çatıb

    Qazaxıstanın dövlət borcu təxminən 38,8 trilyon təngəyə (85,6 milyard ABŞ dolları) və ya ÜDM-in 20,2 %-nə çatıb.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin maliyyə naziri Madi Takiyev Qurultayda keçirilən brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dövlət borcunun müəyyən edilmiş son həddi ÜDM-in 32 %-ni təşkil edir. Keçirilmiş stres-test göstərib ki, 2030-cu ilə qədər bu göstərici ÜDM-in 25 %-ni aşmayacaq.

    M.Takiyev bildirib ki, borcalmaya olan ehtiyacı azaltmaq üçün hökumət öz gəlirlərinin artırılması və büdcə kəsirinin azaldılması üzərində işləyir. Doqquz ayın yekunlarına görə, gəlirlər ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30 % artıb. İlin sonuna qədər Maliyyə Nazirliyi daxilolmalar üzrə planı tam yerinə yetirəcəyini gözləyir.

    Büdcə kəsirinin 2029-cu ilə qədər hazırkı 2,5 %-dən ÜDM-in 0,4 %-nə qədər azaldılması planlaşdırılır.

    Daxili dövlət borcu Qazaxıstan
    Госдолг Казахстана достиг $85,6 млрд
    Kazakhstan's public debt reaches $85.6 billion
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