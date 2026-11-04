Счетная палата предлагает изменить закон "О бюджетной системе"

Счетная палата Азербайджана предлагает внести изменения в статьи 12 и 16 закона "О бюджетной системе".

Как передает Report, об этом заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался пакет бюджета на 2027 год.

"Положительно оцениваем шаги, предпринятые в направлении совершенствования бюджетной документации, и в то же время считаем целесообразным их продолжение. Улучшения могут охватывать увеличение в пакете бюджета качественных показателей по бюджетным параметрам, а также повышение перечня, ассортимента и качества данных", - отметил глава Палаты.

Кроме того, по его словам, в пояснение к бюджету впервые добавлены целевые показатели по доходам на среднесрочный период, представлена информация о количестве мероприятий, предусмотренных по секторам, вовлеченным в реформы Среднесрочной рамки расходов, и их финансовом обеспечении.

Гюльмамедов отметил также, что в бюджетную документацию включены вопросы бюджетной политики на среднесрочный период, среднесрочные расходы и проекты ряда законов.