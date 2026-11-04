В Баку представили документальный фильм "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью"

В Кинотеатре "Низами" состоялась премьера документального фильма "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью", снятого совместно Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и телеканалом AnewZ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, официальные лица государства и правительства, члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, представители общественности.

Вначале вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом фильма, были сделаны памятные фотографии.

Выступая на премьере, исполнительный директор телеканала AnewZ Руфат Гамзаев сказал, что идея создания документального фильма возникла после ознакомления со 103 историческими открытками начала XX века, хранящимися в музейной коллекции SOCAR. Исполнительный директор сообщил, что фильм повествует о нефтяном буме в Баку вековой давности, о том, как развитие нефтяной промышленности привлекало в город людей со всего мира и способствовало его масштабным преобразованиям.

Напомнив, что текущий год объявлен президентом Ильхамом Алиевым "Годом градостроительства и архитектуры" в Азербайджане, Гамзаев подчеркнул, что в фильме через 103 исторические открытки и девять человеческих историй раскрывается влияние нефтяного бума на архитектуру и культуру Баку, а также рассказывается о судьбах людей, оставивших след в истории города.

Затем был продемонстрирован документальный фильм "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью".

Отметим, что стремительно меняющийся век назад Баку, нефтяные вышки, улицы, порт, а также личные судьбы живших в городе людей формируют основную сюжетную линию фильма. В фильме, съемки которого продолжались около 6 месяцев, оживление исторических открыток, придание движения архивным фотографиям, восстановление визуальной атмосферы той эпохи и часть музыкальных решений были реализованы с помощью искусственного интеллекта.

В фильм также вошло эксклюзивное интервью с Ириной Трофимовой-Хомицкой, представительницей рода Иосифа Гославского, сыгравшего важную роль в формировании архитектурного облика Баку.