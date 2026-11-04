МЧС Азербайджана и России подпишут план сотрудничества до 2029 года

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку с визитом во главе российской делегации.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МЧС РФ в социальных сетях.

В рамках визита Александр Куренков в сопровождении первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Рафаила Мирзоева посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем делегация возложила цветы к мемориалу на Аллее шехидов.

Сегодня в Баку состоится встреча глав МЧС России и Азербайджана Александра Куренкова и Кямаледдина Гейдарова. По ее итогам стороны планируют подписать план совместных мероприятий чрезвычайных ведомств на период до 2029 года.

Также запланирована встреча Александра Куренкова с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Кроме того, глава российского МЧС примет участие в церемонии открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.