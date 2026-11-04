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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    МЧС Азербайджана и России подпишут план сотрудничества до 2029 года

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 13:28
    МЧС Азербайджана и России подпишут план сотрудничества до 2029 года

    Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку с визитом во главе российской делегации.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МЧС РФ в социальных сетях.

    В рамках визита Александр Куренков в сопровождении первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Рафаила Мирзоева посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем делегация возложила цветы к мемориалу на Аллее шехидов.

    Сегодня в Баку состоится встреча глав МЧС России и Азербайджана Александра Куренкова и Кямаледдина Гейдарова. По ее итогам стороны планируют подписать план совместных мероприятий чрезвычайных ведомств на период до 2029 года.

    Также запланирована встреча Александра Куренкова с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

    Кроме того, глава российского МЧС примет участие в церемонии открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

    Кямаледдин Гейдаров Александр Куренков Али Асадов МЧС Азербайджана МЧС России
    Azərbaycan və Rusiya Fövqəladə Hallar nazirlikləri 2029-cu ilədək əməkdaşlıq planı imzalayacaq
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