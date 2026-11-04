Еврокомиссия призвала Грузию провести масштабную реформу системы правосудия
В регионе
- 04 ноября, 2026
- 13:33
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Еврокомиссия призвала Грузию провести масштабную реформу системы правосудия, а Высший совет юстиции - преобразовать в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в докладе Европейской комиссии о расширении, который должен быть опубликован сегодня.
"Кроме того, должна быть создана специальная система проверки добросовестности, в которой международным экспертам будет отведена решающая роль. Проверка должна распространяться как на кандидатов, так и на всех лиц, уже назначенных на высокие должности в системе правосудия, в особенности на членов Высшего совета юстиции, председателей Верховного суда и общих судов", - говорится в докладе.
Avropa Komissiyası Gürcüstanda ədliyyə sistemində geniş islahatlar aparılmasını tövsiyə edib
European Commission urges Georgia to conduct large-scale justice reform
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