Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Еврокомиссия призвала Грузию провести масштабную реформу системы правосудия

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 13:33
    Еврокомиссия призвала Грузию провести масштабную реформу системы правосудия

    Еврокомиссия призвала Грузию провести масштабную реформу системы правосудия, а Высший совет юстиции - преобразовать в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в докладе Европейской комиссии о расширении, который должен быть опубликован сегодня.

    "Кроме того, должна быть создана специальная система проверки добросовестности, в которой международным экспертам будет отведена решающая роль. Проверка должна распространяться как на кандидатов, так и на всех лиц, уже назначенных на высокие должности в системе правосудия, в особенности на членов Высшего совета юстиции, председателей Верховного суда и общих судов", - говорится в докладе.

    Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия Грузия реформа
    Avropa Komissiyası Gürcüstanda ədliyyə sistemində geniş islahatlar aparılmasını tövsiyə edib
    European Commission urges Georgia to conduct large-scale justice reform
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    15:25
    Азербайджан увеличивает субсидии аграрному сектору примерно на 50%
    Финансы
    15:20
    Джина Хинохоса стала первым губернатором-демократом Техаса за более чем 30 лет
    Другие страны
    15:18
    BP ввела нефтяную скважину в глубокозалегающих пластах АЧГ
    Энергетика
    15:17
    В Астане планируется создать лабораторию критически важных материалов
    В регионе
    15:07
    Фото
    Видео
    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий
    Внутренняя политика
    14:58
    Лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна увезли после обысков - Обновлено
    В регионе
    14:56
    Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 37 человек
    Другие страны
    14:53
    Фото
    В Стамбуле представлен фильм "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана"
    Kультурная политика
    14:49
    Инфляция в еврозоне достигла максимума за три года
    Экономика
    Лента новостей