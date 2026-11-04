Еврокомиссия призвала Грузию провести масштабную реформу системы правосудия, а Высший совет юстиции - преобразовать в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в докладе Европейской комиссии о расширении, который должен быть опубликован сегодня.

"Кроме того, должна быть создана специальная система проверки добросовестности, в которой международным экспертам будет отведена решающая роль. Проверка должна распространяться как на кандидатов, так и на всех лиц, уже назначенных на высокие должности в системе правосудия, в особенности на членов Высшего совета юстиции, председателей Верховного суда и общих судов", - говорится в докладе.