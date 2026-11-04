Папуашвили обсудил с президентом Кыргызстана развитие Среднего коридора
В регионе
- 04 ноября, 2026
- 13:29
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В рамках визита в Бишкек состоялась встреча председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Как сообщает грузинское бюро Report, стороны отметили дружественные отношения между двумя странами и обсудили перспективы развития двусторонних связей, а также сотрудничества в рамках международных организаций.
Особое внимание было уделено использованию потенциала Среднего коридора. В этом контексте стороны обменялись мнениями о таких стратегических проектах, как железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан и глубоководный порт Анаклия.
Кроме того, была подчеркнута важность межпарламентского сотрудничества для формирования необходимой законодательной базы.
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