Папуашвили обсудил с президентом Кыргызстана развитие Среднего коридора

В рамках визита в Бишкек состоялась встреча председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны отметили дружественные отношения между двумя странами и обсудили перспективы развития двусторонних связей, а также сотрудничества в рамках международных организаций.

Особое внимание было уделено использованию потенциала Среднего коридора. В этом контексте стороны обменялись мнениями о таких стратегических проектах, как железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан и глубоководный порт Анаклия.

Кроме того, была подчеркнута важность межпарламентского сотрудничества для формирования необходимой законодательной базы.