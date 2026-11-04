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    Papuaşvili Qırğızıstan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin inkişafını müzakirə edib

    Region
    • 04 noyabr, 2026
    • 13:19
    Papuaşvili Qırğızıstan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin inkişafını müzakirə edib

    Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, görüş Papuaşvilinin Qırğızıstana rəsmi səfəri çərçivəsində baş tutub.

    Tərəflər Gürcüstan və Qırğızıstan arasında dostluq münasibətlərini qeyd edərək ikitərəfli əlaqələrin, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Görüşdə Orta Dəhlizin potensialından tam istifadə edilməsinin əhəmiyyəti xüsusi diqqət mərkəzində olub. Bu kontekstdə Çin–Qırğızıstan–Özbəkistan dəmir yolu və Anakliya dərin dəniz limanı kimi strateji layihələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tərəflər, həmçinin müvafiq qanunvericilik bazasının formalaşdırılması məqsədilə iki ölkənin parlamentləri arasında əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar.

    Şalva Papuaşvili Sadır Japarov Qırğız Respublikası Gürcüstan
    Папуашвили обсудил с президентом Кыргызстана развитие Среднего коридора
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