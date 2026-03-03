İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Emi Karlon ABŞ-ni SGC Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin iclasında təmsil edir

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 11:17
    Emi Karlon ABŞ-ni SGC Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin iclasında təmsil edir

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon bu gün Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında ölkəsini təmsil edir.

    Bu barədə "Report"a ABŞ-nin Bakıdakı diplomatik missiyasından məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, ABŞ dövlət katibinin iqtisadiyyat, energetika və işgüzar məsələlər üzrə köməkçisi Kaleb Orr tədbir iştirakçılarına videomüraciət ünvanlayacaq.

    Xatırladaq ki, bu gün Bakı Konqres Mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclası keçirilir.

    Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edir.

    ABŞ Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası Kaleb Orr Emi Karlon Azərbaycan
    Эми Карлон представляет США на заседании министров в рамках КС по ЮГК
    Amy Carlon represents US at energy meetings in Baku

    Son xəbərlər

    11:32

    Firudin Qurbanov: Süni intellektdən səmərəli istifadə edən gənclər gələcəyin liderləri olacaq

    Elm və təhsil
    11:28

    ABŞ Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliklərinin fəaliyyətini məhdudlaşdırıb

    Digər ölkələr
    11:27
    Foto

    Azərbaycan Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    11:25

    Yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların ali təhsil alması üçün mexanizmin hazırlanması təklif edilir

    Daxili siyasət
    11:23

    Kanada Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliyini müvəqqəti bağlayıb

    Digər ölkələr
    11:21

    Yaşayış yerində qeydiyyatdan çıxarılma prosesinin sadələşdirilməsi üçün yeni mexanizm hazırlana bilər

    Daxili siyasət
    11:17

    Emi Karlon ABŞ-ni SGC Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin iclasında təmsil edir

    Energetika
    11:14

    Ombudsman: Şəkərli diabet xəstələrinə göstərilən tibbi yardımın həcminin artırılması gündəmdədir

    Daxili siyasət
    11:12

    İlham Əliyev bolqarıstanlı həmkarını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti