Эми Карлон представляет США на заседании министров в рамках КС по ЮГК
- 03 марта, 2026
- 10:52
Поверенный в делах посольства США в Баку Эми Карлон представляет свою страну на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета (КС) Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по "зеленой" энергетике во вторник в Баку.
Об этом сообщили Report из американской дипмиссии в Баку.
Отмечается, что помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр направит участникам мероприятия видеообращение.
Напомним, что сегодня в Бакинском конгресс-центре проходят 12-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.