    Эми Карлон представляет США на заседании министров в рамках КС по ЮГК

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 10:52
    Эми Карлон представляет США на заседании министров в рамках КС по ЮГК

    Поверенный в делах посольства США в Баку Эми Карлон представляет свою страну на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета (КС) Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по "зеленой" энергетике во вторник в Баку.

    Об этом сообщили Report из американской дипмиссии в Баку.

    Отмечается, что помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр направит участникам мероприятия видеообращение.

    Напомним, что сегодня в Бакинском конгресс-центре проходят 12-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Emi Karlon ABŞ-ni SGC Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin iclasında təmsil edir
    Amy Carlon represents US at energy meetings in Baku

