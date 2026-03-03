Эми Карлон представляет США на заседании министров в рамках КС по ЮГК

Поверенный в делах посольства США в Баку Эми Карлон представляет свою страну на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета (КС) Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по "зеленой" энергетике во вторник в Баку.

Об этом сообщили Report из американской дипмиссии в Баку.

Отмечается, что помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр направит участникам мероприятия видеообращение.

Напомним, что сегодня в Бакинском конгресс-центре проходят 12-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.