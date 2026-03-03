Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев принимает участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГК

    Ильхам Алиев принимает участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГК

    В Бакинском конгресс-центре проходят 12-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclasında iştirak edir
    President attends 12th Southern Gas Corridor Advisory Council Ministerial Meeting and 4th Green Energy Advisory Council Ministerial Meeting

