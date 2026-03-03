İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 10:06
    İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclasında iştirak edir

    Bakı Konqres Mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclasları keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

    İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası
    Ильхам Алиев принимает участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
    President attends 12th Southern Gas Corridor Advisory Council Ministerial Meeting and 4th Green Energy Advisory Council Ministerial Meeting

    Son xəbərlər

    10:51

    Livandan İsrailin şimalına beş raket atılıb

    Digər ölkələr
    10:49
    Foto

    Azərbaycan vasitəsilə İrandan 615 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    10:48

    SAĞLAM AİLƏ Tibb Mərkəzləri Şəbəkəsinə yeni direktor təyin edilib

    Biznes
    10:43

    Ukrayna səfiri: Enerji təhlükəsizliyi Avropanın geosiyasət və strateji muxtariyyət məsələsidir

    Xarici siyasət
    10:37

    "Brent" nefti 3 %-ə yaxın bahalaşıb

    Energetika
    10:32

    "ChatGPT" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 12 %-ni itirib

    İKT
    10:28

    Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılıb

    İnfrastruktur
    10:19

    İranın dövlət teleradio şirkətinin binası hava zərbələrinə məruz qalıb

    Region
    10:07

    "Real"ın daha üç futbolçusu "Selta" ilə matçda iştirak edə bilməyəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti