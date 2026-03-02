Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 mart, 2026
    • 15:31
    Livan hökuməti Hizbullahdan silahların təhvil verilməsini tələb edib

    Livan hökuməti "Hizbullah" qruplaşmasından silahı təhvil verməyi tələb edib və döyüş əməliyyatları aparmağı qadağan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Livanın Baş naziri Nəvaf Salam Beyrutun ərazisindən həyata keçirilən istənilən hərbi əməliyyatları qəti şəkildə rədd etdiyini bildirib.

    "Biz "Hizbullah"a hərbi fəaliyyət göstərməyi qadağan edirik və onun rolunu siyasi sahə ilə məhdudlaşdırırıq. Hərbi qurumlardan bu qərarın icrasını təmin etmələrini tələb edirik", - Salam deyib.

    Baş nazir hökumətin 2024-cü ildə İsraillə əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasına və danışıqların bərpasına sadiqliyini təsdiqləyib.

    İrana hərbi zərbələr Livan "Hizbullah" Nəvaf Salam
    Власти Ливана потребовали от "Хезболлах" сдать оружие

