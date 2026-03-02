Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 15:31
Livan hökuməti "Hizbullah" qruplaşmasından silahı təhvil verməyi tələb edib və döyüş əməliyyatları aparmağı qadağan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Livanın Baş naziri Nəvaf Salam Beyrutun ərazisindən həyata keçirilən istənilən hərbi əməliyyatları qəti şəkildə rədd etdiyini bildirib.
"Biz "Hizbullah"a hərbi fəaliyyət göstərməyi qadağan edirik və onun rolunu siyasi sahə ilə məhdudlaşdırırıq. Hərbi qurumlardan bu qərarın icrasını təmin etmələrini tələb edirik", - Salam deyib.
Baş nazir hökumətin 2024-cü ildə İsraillə əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasına və danışıqların bərpasına sadiqliyini təsdiqləyib.
Son xəbərlər
15:38
İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcəkEnergetika
15:38
Ceyhun Bayramov Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri ilə danışıq aparıbXarici siyasət
15:33
Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
15:32
Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıbMaliyyə
15:31
Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edibDigər ölkələr
15:31
Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"Futbol
15:29
Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölübDigər ölkələr
15:27
İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endiribEnergetika
15:27