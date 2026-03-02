Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Власти Ливана потребовали от "Хезболлах" сдать оружие

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 15:28
    Власти Ливана потребовали от Хезболлах сдать оружие

    Правительство Ливана потребовало от группировки "Хезболлах" сдать оружие и запретило вести боевые действия.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

    Отмечается, что премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Бейрут категорически отвергает любые военные действия, предпринимаемые с его территории.

    "Мы запрещаем "Хезболлах" вести военную деятельность и ограничиваем ее роль политической сферой. Мы требуем, чтобы военные ведоства обеспечили выполнение этого решения", - заявил Салам.

    Салам подтвердил приверженность правительства соглашению о прекращении огня, достигнутому с Израилем в 2024 году, и возобновлению переговоров.

