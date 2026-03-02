Власти Ливана потребовали от "Хезболлах" сдать оружие

Правительство Ливана потребовало от группировки "Хезболлах" сдать оружие и запретило вести боевые действия.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

Отмечается, что премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Бейрут категорически отвергает любые военные действия, предпринимаемые с его территории.

"Мы запрещаем "Хезболлах" вести военную деятельность и ограничиваем ее роль политической сферой. Мы требуем, чтобы военные ведоства обеспечили выполнение этого решения", - заявил Салам.

Салам подтвердил приверженность правительства соглашению о прекращении огня, достигнутому с Израилем в 2024 году, и возобновлению переговоров.