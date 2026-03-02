İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"

    Futbol
    • 02 mart, 2026
    • 15:31
    Nigar Mirzəliyeva: Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində Şimali Makedoniyaya qarşı matçda qələbə qazanmağa çalışacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu millinin üzvü Nigar Mirzəliyeva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Futbolçu sözügedən matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Fərq etməz, qolu mən və ya komanda yoldaşlarımdan kimsə vursun. Əsas odur ki, ölkəmiz adına qələbə qazanaq. Bunun üçün çalışacağıq".

    Müdafiəçi Almaniyanın "Hamburq" klubundakı çıxışından danışıb:

    "Bundesliqa klubuna transfer olmaq hər kəsin arzusudur. Bir qədər dil məsələləri ilə bağlı çətinliklər var. Düşünürəm ki, zamanla öyrəşəcəyəm. Fiziki olaraq komanda yoldaşlarından geri qalmıram".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - Şimali Makedoniya matçı sabah "Dalğa Arena"da saat 15:00-da start götürəcək.

    Futbol xəbərləri Nigar Mirzəliyeva Mətbuat konfransı

    Son xəbərlər

    15:38

    İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Energetika
    15:38

    Ceyhun Bayramov Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri ilə danışıq aparıb

    Xarici siyasət
    15:33

    Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    15:32

    Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

    Maliyyə
    15:31

    Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    15:31

    Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"

    Futbol
    15:29

    Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb

    Digər ölkələr
    15:27

    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    Energetika
    15:27

    Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti