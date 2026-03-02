İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 15:27
    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    İran Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Cəzirə" telekanalı Qətərin Müdafiə Nazirliyinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Bir pilotsuz uçuş aparatı (PUA) "Mesaieed" elektrik stansiyasına məxsus su anbarını, digəri isə "QatarEnergy" şirkətinin strukturuna daxil olan Ras-Laffan sənaye şəhərindəki enerji obyektlərindən birini vurub", - məlumatda bildirilib.

    Qurumun məlumatına görə, hücum nəticəsində dəyən ziyan və itkilər Qətərin müvafiq orqanları tərəfindən qiymətləndiriləcək.

