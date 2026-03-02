İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib
Energetika
- 02 mart, 2026
- 15:27
İran Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Cəzirə" telekanalı Qətərin Müdafiə Nazirliyinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
"Bir pilotsuz uçuş aparatı (PUA) "Mesaieed" elektrik stansiyasına məxsus su anbarını, digəri isə "QatarEnergy" şirkətinin strukturuna daxil olan Ras-Laffan sənaye şəhərindəki enerji obyektlərindən birini vurub", - məlumatda bildirilib.
Qurumun məlumatına görə, hücum nəticəsində dəyən ziyan və itkilər Qətərin müvafiq orqanları tərəfindən qiymətləndiriləcək.
