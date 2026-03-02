Иран ударил беспилотниками по энергетическим объектам Катара
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 15:18
Иран нанес удар по энергетическим объектам Катара.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".
"Один беспилотник поразил резервуар для хранения воды, принадлежащий энергостанции Mesaieed, а другой - один из энергетических объектов в промышленном городе Рас-Лаффан, входящий в структуру компании QatarEnergy", - приводит телеканал заявление Минобороны Катара.
По информации ведомства, ущерб и потери, нанесенные в результате атаки, будут оценены соответствующими органами Катара.
