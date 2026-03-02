Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иран ударил беспилотниками по энергетическим объектам Катара

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 15:18
    Иран ударил беспилотниками по энергетическим объектам Катара

    Иран нанес удар по энергетическим объектам Катара.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".

    "Один беспилотник поразил резервуар для хранения воды, принадлежащий энергостанции Mesaieed, а другой - один из энергетических объектов в промышленном городе Рас-Лаффан, входящий в структуру компании QatarEnergy", - приводит телеканал заявление Минобороны Катара.

    По информации ведомства, ущерб и потери, нанесенные в результате атаки, будут оценены соответствующими органами Катара.

    Катар эскалация на Ближнем Востоке удар по энергетическим объектам
    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    Последние новости

    15:39

    Офис Йоргенсена: ЕС стремится к укреплению энергопартнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:35

    ЕС и Швейцария договорились об обновлении сотрудничества

    Другие страны
    15:32

    Казахстан и Бахрейн обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:28

    Власти Ливана потребовали от "Хезболлах" сдать оружие

    Другие страны
    15:28

    Февраль в Баку оказался на 4 градуса теплее нормы

    Экология
    15:25

    Пезешкиан назначил врио главы Минобороны Ирана

    В регионе
    15:18

    Иран ударил беспилотниками по энергетическим объектам Катара

    Другие страны
    15:17

    Минэнерго Казахстана: Инцидент в порту Новороссийск не повлиял на экспорт казахстанской нефти

    В регионе
    15:16

    ВСУ ударили по оккупированной Россией части Херсонской области Украины, погибли 5 полицейских

    Другие страны
    Лента новостей