Иран ударил беспилотниками по энергетическим объектам Катара

Иран нанес удар по энергетическим объектам Катара.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира".

"Один беспилотник поразил резервуар для хранения воды, принадлежащий энергостанции Mesaieed, а другой - один из энергетических объектов в промышленном городе Рас-Лаффан, входящий в структуру компании QatarEnergy", - приводит телеканал заявление Минобороны Катара.

По информации ведомства, ущерб и потери, нанесенные в результате атаки, будут оценены соответствующими органами Катара.