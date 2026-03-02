Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb
- 02 mart, 2026
- 15:29
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Xerson vilayətinin Rusiyanın nəzarəti altında olan ərazisinə zərbəsi nəticəsində 5 polis əməkdaşı ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri DİN-in regional idarəsinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zərbə nəticəsində 5 polis əməkdaşı ölüb, 6 nəfər isə yaralanıb.
