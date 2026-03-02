İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 15:29
    Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Xerson vilayətinin Rusiyanın nəzarəti altında olan ərazisinə zərbəsi nəticəsində 5 polis əməkdaşı ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri DİN-in regional idarəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, zərbə nəticəsində 5 polis əməkdaşı ölüb, 6 nəfər isə yaralanıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xerson vilayəti Ukrayna
    ВСУ ударили по оккупированной Россией части Херсонской области Украины, погибли 5 полицейских

    Son xəbərlər

    15:38

    İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Energetika
    15:38

    Ceyhun Bayramov Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri ilə danışıq aparıb

    Xarici siyasət
    15:33

    Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    15:32

    Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

    Maliyyə
    15:31

    Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    15:31

    Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"

    Futbol
    15:29

    Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb

    Digər ölkələr
    15:27

    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    Energetika
    15:27

    Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti