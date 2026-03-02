ВСУ ударили по оккупированной Россией части Херсонской области Украины, погибли 5 полицейских
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 15:16
В результате удара ВС Украины по территории Херсонской области, находящейся под контролем России, погибли пять полицейских.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное управление МВД.
Сообщается, что в результате удара погибли пять сотрудников полиции, еще шестеро получили ранение.
