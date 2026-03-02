İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Britaniya Akrotiri bazasında həyəcan siqnalından sonra təyyarələri havaya qaldırıb

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 14:58
    Britaniya Akrotiri bazasında həyəcan siqnalından sonra təyyarələri havaya qaldırıb

    Kiprdəki Akrotiri Böyük Britaniya hərbi hava bazasında hava hücumu xəbərdarlığı siqnalı işə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Kiprin "TV CyBC" telekanalına istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Böyük Britaniya həyəcan siqnalından sonra hərbi təyyarələri havaya qaldırıb.

    Daha əvvəl Kiprdəki Akrotiri Britaniya aviabazasına İran dronu ilə zərbə endirildiyi bildirilmişdi. Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə, zərbə "Shahed-136" kamikadze dronu ilə endirilmiş ola bilər. Britaniya bazalarında "təhlükəsizlik təhdidi" rejimi elan edilmişdi.

    Kipr isə öz növbəsində Avropa işləri üzrə nazirlərin martın 2-3-ü Nikosiyada keçirilməsi planlaşdırılan qeyri-rəsmi iclasını təxirə salıb.

    İrana hərbi zərbələr Böyük Britaniya Kipr
    Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

    Son xəbərlər

    15:38

    Ceyhun Bayramov Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri ilə danışıq aparıb

    Xarici siyasət
    15:33

    Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    15:32

    Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

    Maliyyə
    15:31

    Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    15:31

    Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"

    Futbol
    15:29

    Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb

    Digər ölkələr
    15:27

    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    Energetika
    15:27

    Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib

    Region
    15:25

    İsrail Ordusu Livana genişmiqyaslı hərbi zərbələri başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti