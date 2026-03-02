Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

На британской военно-воздушной базе Акротири на Кипре сработала сирена воздушной тревоги.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на кипрский телеканал TV CyBC.

Отмечается, что с Великобритания подняла в небо военные самолеты после объявления тревоги.

Ранее сообщалось, что по британской авиабазе Акротири на Кипре был нанесен удар иранским беспилотником. По неподтвержденным данным, удар мог быть нанесен дроном-камикадзе "Шахед-136". На британских базах был объявлен режим "угрозы безопасности".

Кипр, в свою очередь, перенес неформальное заседание министров по европейским делам, запланированное на 2-3 марта в Никосии.