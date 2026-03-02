Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 14:45
На британской военно-воздушной базе Акротири на Кипре сработала сирена воздушной тревоги.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на кипрский телеканал TV CyBC.
Отмечается, что с Великобритания подняла в небо военные самолеты после объявления тревоги.
Ранее сообщалось, что по британской авиабазе Акротири на Кипре был нанесен удар иранским беспилотником. По неподтвержденным данным, удар мог быть нанесен дроном-камикадзе "Шахед-136". На британских базах был объявлен режим "угрозы безопасности".
Кипр, в свою очередь, перенес неформальное заседание министров по европейским делам, запланированное на 2-3 марта в Никосии.
