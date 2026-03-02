Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 14:45
    Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

    На британской военно-воздушной базе Акротири на Кипре сработала сирена воздушной тревоги.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на кипрский телеканал TV CyBC.

    Отмечается, что с Великобритания подняла в небо военные самолеты после объявления тревоги.

    Ранее сообщалось, что по британской авиабазе Акротири на Кипре был нанесен удар иранским беспилотником. По неподтвержденным данным, удар мог быть нанесен дроном-камикадзе "Шахед-136". На британских базах был объявлен режим "угрозы безопасности".

    Кипр, в свою очередь, перенес неформальное заседание министров по европейским делам, запланированное на 2-3 марта в Никосии.

    Кипр ВВС Великобритании авиабаза Акротири сирена воздушная тревога
    Britaniya Akrotiri bazasında həyəcan siqnalından sonra təyyarələri havaya qaldırıb

    Последние новости

    15:03

    В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов Ирана

    Другие страны
    14:52

    Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"

    Энергетика
    14:52

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:51

    ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"

    Другие страны
    14:49

    МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территории

    Другие страны
    14:49

    Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:45

    Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

    Другие страны
    14:40

    В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту судна

    Другие страны
    14:36

    Великобритания назначила нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей