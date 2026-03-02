Агентство кино Азербайджана выбирает аудитора

Агентство кино Азербайджана объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023-2025 годы.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 99 манатов.

Претенденты могут подать предложения до 18 марта по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, 84.

Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 18 марта в 16:00.