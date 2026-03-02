Агентство кино Азербайджана выбирает аудитора
Финансы
- 02 марта, 2026
- 14:33
Агентство кино Азербайджана объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023-2025 годы.
Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 99 манатов.
Претенденты могут подать предложения до 18 марта по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, 84.
Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 18 марта в 16:00.
