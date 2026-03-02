Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Агентство кино Азербайджана выбирает аудитора

    Финансы
    • 02 марта, 2026
    • 14:33
    Агентство кино Азербайджана объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023-2025 годы.

    Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 99 манатов.

    Претенденты могут подать предложения до 18 марта по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, 84.

    Предложения будут рассмотрены по указанному адресу 18 марта в 16:00.

    Лента новостей