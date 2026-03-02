S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в Азербайджане

Внедрение риск-ориентированного подхода в надзоре и усиление регуляторного контроля в 2026 году в банковском секторе Азербайджана будут способствовать снижению кредитных рисков.

Как передает Report, ссылаясь на данные международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в период 2024-2025 годов регулятор уже осуществил комплекс мер, направленных на ограничение рисковых аппетитов банков и повышение требований к выдаче займов.

"Данные меры внедрялись на протяжении последних трех лет в контексте Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы. Они предполагают переход к риск-ориентированному надзору, применение МСФО (IFRS) 9 в 2026 году, а также совершенствование стандартов корпоративного управления за последние два года. Мы полагаем, что накопленные резервы не будут расформированы после полного перехода на стандарты МСФО 9 для целей регуляторной отчетности", - говорится в отчете S&P.

Согласно прогнозам агентства, рост кредитного портфеля замедлится до 10-12% в 2026-2027 годах (что соответствует уровню 2025 года) по сравнению со среднегодовым показателем в 18%, наблюдавшимся в предыдущие четыре года, что было обусловлено регуляторными действиями.

"Ожидается, что доля кредитов 3-й стадии согласно МСФО в масштабах банковской системы останется стабильной, составляя 4,5-5% в 2026-2027 годах. Мы полагаем, что уровень отраслевого риска в Азербайджане снизился благодаря инициативам по модернизации нормативной базы и надзора за финансовыми институтами", - подчеркивает S&P.

Аналитики агентства считают, что банки Азербайджана сохраняют стабильный профиль фондирования после кризиса 2016 года, чему способствовало увеличение депозитной базы. Уровень долларизации вкладов постепенно снизился до показателей региональных аналогов, однако он все еще существенно превышает долларизацию кредитов, что создает валютные диспропорции между активами и обязательствами банков в иностранной валюте.

"Стабильная оценка тенденций отраслевого риска уже учитывает усиление регулирования и надзора в секторе за последние три года, что должно помочь минимизировать риски. Также учитываются наши ожидания касательно устойчивого профиля фондирования банков и стабильной структуры отрасли, где доминируют три крупнейших банка при низкой угрозе со стороны потенциальных новых участников рынка", - заявляет S&P.

Аналитики прогнозируют, что Азербайджан продолжит поддерживать привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната за 1 доллар, обеспечивая это регулярными валютными интервенциями. Тем не менее, при затяжном периоде низких цен на нефть власти могут рассмотреть возможность контролируемой корректировки валютного курса. Фиксированный курс сдерживает инфляцию, но ограничивает независимость денежно-кредитной политики Центрального банка (ЦБА).

"Прогноз по экономическому риску может быть пересмотрен на "стабильный" в случае существенного падения цен на углеводороды, что окажет негативное влияние на экономику, включая замедление реального роста, и может ослабить платежеспособность бизнеса и населения. Кроме того, резкое ускорение темпов кредитования и рост цен на недвижимость могут спровоцировать повышенные риски вследствие возникновения экономических дисбалансов", - подчеркивают аналитики S&P.