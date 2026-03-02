Пять человек погибли в результате удара Израиля по Серабле
В регионе
- 02 марта, 2026
- 17:56
В результате ракетного удара Израиля по жилому району города Серабле в Иране погибли 5 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Tasnim.
Здание администрации города получило значительные разрушения, общий ущерб оценивается как существенный. Спасательные и пожарные службы с первых минут после удара извлекли из-под завалов 5 тел, включая тело 10-летнего ребенка. По предварительным данным, число погибших может возрасти.
Спасательные работы продолжаются, дополнительная информация будет опубликована после официального подтверждения компетентными органами.
Последние новости
18:08
ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" в Ливане, в Бейруте слышны взрывы - ОБНОВЛЕНОДругие
18:03
S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в АзербайджанеФинансы
18:01
Фото
Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"Энергетика
17:57
Мнение
Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного ТимораВнешняя политика
17:57
Испания не разрешила США использовать свои военные базы в операциях против ИранаДругие страны
17:56
Пять человек погибли в результате удара Израиля по СераблеВ регионе
17:49
Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в КувейтеДругие страны
17:44
Фото
Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергииЭнергетика
17:44