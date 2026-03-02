Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    02 марта, 2026
    • 17:56
    Пять человек погибли в результате удара Израиля по Серабле

    В результате ракетного удара Израиля по жилому району города Серабле в Иране погибли 5 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Tasnim.

    Здание администрации города получило значительные разрушения, общий ущерб оценивается как существенный. Спасательные и пожарные службы с первых минут после удара извлекли из-под завалов 5 тел, включая тело 10-летнего ребенка. По предварительным данным, число погибших может возрасти.

    Спасательные работы продолжаются, дополнительная информация будет опубликована после официального подтверждения компетентными органами.

    İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Лента новостей