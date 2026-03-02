İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölüb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İsrailin İranın Sərab şəhərinin yaşayış məntəqəsinə endirdiyi raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    Şəhər administrasiyasının binası ciddi dağıntılara məruz qalıb, ümumi ziyan əhəmiyyətli olaraq qiymətləndirilir. Xilasetmə və yanğınsöndürmə xidmətləri zərbədən sonra ilk dəqiqələrdən dağıntılar altından 10 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 5 meyit çıxarıb.

    İlkin məlumatlara görə, həlak olanların sayı arta bilər.

    Xilasetmə işləri davam edir, əlavə məlumat səlahiyyətli orqanlar tərəfindən rəsmi təsdiq olunduqdan sonra veriləcək.

    Пять человек погибли в результате удара Израиля по Серабле
    Five killed in Israeli attack on Iran's Serableh

