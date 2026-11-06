"Mingəçevir" 3000 manat cərimələnib, komandaya texniki məğlubiyyət verilib
Futbol
- 06 noyabr, 2026
- 12:14
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Azərbaycan I Liqasında VII turun "Mingəçevir" - "Şahdağ Qusar" matçına gəlməyən meydan sahiblərinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
Noyabrın 4-də keçirilməli olan qarşılaşma "Mingəçevir" komandasının görüşə gəlməməsi səbəbindən baş tutmadığı üçün klub həmçinin 3000 manat cərimələnib.
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