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    "Mingəçevir" 3000 manat cərimələnib, komandaya texniki məğlubiyyət verilib

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 12:14
    Mingəçevir 3000 manat cərimələnib, komandaya texniki məğlubiyyət verilib

    Azərbaycan I Liqasında VII turun "Mingəçevir" - "Şahdağ Qusar" matçına gəlməyən meydan sahiblərinə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Noyabrın 4-də keçirilməli olan qarşılaşma "Mingəçevir" komandasının görüşə gəlməməsi səbəbindən baş tutmadığı üçün klub həmçinin 3000 manat cərimələnib.

    Mingəçevir FK Şahdağ Qusar FK Texniki məğlubiyyət AFFA İntizam Komitəsi
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