Испания не разрешила США использовать свои военные базы против Ирана

Власти Испании не разрешили использовать военные базы в Роте (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) в рамках операции против Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что власти страны "не санкционировали и не будут санкционировать применение баз для действий, которые не соответствуют двустороннему соглашению и положениям Устава ООН".

По его словам, нынешние военные действия США и Израиля против Ирана "не вписываются" в эти рамки.

Соединенные Штаты вывели ряд самолетов-заправщиков с военных баз Рота и Морон-де-ла-Фронтера в Испании после того, как Мадрид отказался разрешить их использование для поддержки ударов по Ирану.

Глава Минобороны Маргарита Роблес подтвердила, что несколько американских самолетов-заправщиков, размещенных в Испании на постоянной основе, уже покинули базы. Она отметила, что решение о перебазировании было принято американской стороной.

По данным Reuters со ссылкой на сервис FlightRadar24, с юга Испании вылетели 15 воздушных судов: девять самолетов покинули базу Морон и направились в Германию, два вылетели с базы Рота в сторону юга Франции, еще четыре борта также покинули территорию страны.

Альбарес подчеркнул, что действия США могут "повлечь непредсказуемые последствия". Он призвал Европейский союз выступить в роли "уравновешивающего голоса" и способствовать деэскалации и возвращению к диалогу.