Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    • 02 марта, 2026
    • 18:01
    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения Абшерон

    Азербайджан обсудил с французской компанией TotalEnergies вопросы полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", а также меры по сокращению углеродного следа в рамках реализуемых операций.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети X.

    Обсуждения состоялись в ходе встречи Шахбазова со старшим вице-президентом компании Total Energies Мартиной Оппизи.

    "Мы обсудили вопросы сотрудничества по проекту ветряной электростанции мощностью 35 МВт в рамках очередного этапа усиления сети", - написал министр.

    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения Абшерон
    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения Абшерон

    TotalEnergies Абшерон месторождение разработка месторождений ветроэнергетика ВЭС Пярвиз Шахбазов Мартина Оппизи
    Фото
    Azərbaycan "Total" ilə "Abşeron" yatağının tammiqyaslı işlənməsini müzakirə edib

    Последние новости

    18:03

    S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в Азербайджане

    Финансы
    18:01
    Фото

    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    17:57
    Мнение

    Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

    Внешняя политика
    17:57

    Испания не разрешила США использовать свои военные базы в операциях против Ирана

    Другие страны
    17:56

    Пять человек погибли в результате удара Израиля по Серабле

    В регионе
    17:50

    ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" по всей территории Ливана

    Другие
    17:49

    Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в Кувейте

    Другие страны
    17:44
    Фото

    Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергии

    Энергетика
    17:44

    Азербайджан и Россия обсудили увеличение пропускной способности МТК "Север-Юг"

    Инфраструктура
    Лента новостей