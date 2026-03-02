Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

Азербайджан обсудил с французской компанией TotalEnergies вопросы полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", а также меры по сокращению углеродного следа в рамках реализуемых операций.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети X.

Обсуждения состоялись в ходе встречи Шахбазова со старшим вице-президентом компании Total Energies Мартиной Оппизи.

"Мы обсудили вопросы сотрудничества по проекту ветряной электростанции мощностью 35 МВт в рамках очередного этапа усиления сети", - написал министр.