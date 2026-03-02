Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"
Энергетика
- 02 марта, 2026
- 18:01
Азербайджан обсудил с французской компанией TotalEnergies вопросы полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", а также меры по сокращению углеродного следа в рамках реализуемых операций.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети X.
Обсуждения состоялись в ходе встречи Шахбазова со старшим вице-президентом компании Total Energies Мартиной Оппизи.
"Мы обсудили вопросы сотрудничества по проекту ветряной электростанции мощностью 35 МВт в рамках очередного этапа усиления сети", - написал министр.
Последние новости
18:03
S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в АзербайджанеФинансы
18:01
Фото
Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"Энергетика
17:57
Мнение
Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного ТимораВнешняя политика
17:57
Испания не разрешила США использовать свои военные базы в операциях против ИранаДругие страны
17:56
Пять человек погибли в результате удара Израиля по СераблеВ регионе
17:50
ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" по всей территории ЛиванаДругие
17:49
Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в КувейтеДругие страны
17:44
Фото
Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергииЭнергетика
17:44