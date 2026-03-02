İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan "Total" ilə "Abşeron" yatağının tammiqyaslı işlənməsini müzakirə edib

    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 17:49
    Azərbaycan Total ilə Abşeron yatağının tammiqyaslı işlənməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Fransanın "Total Energies" şirkəti "Abşeron" qaz kondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsi, əməliyyatların karbon izinin azaldılmasını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu nazir Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Müzakirələr P.Şahbazov ilə "Total Energies" şirkətinin baş vitse-prezidenti Martina Oppizi arasındakı görüşdə aparılıb.

    "Şəbəkənin gücləndirilməsinin növbəti mərhələsi çərçivəsində 35 MVt gücündə külək elektrik stansiyası layihəsi üzrə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik", - nazir vurğulayıb.

    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

