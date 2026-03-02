Азербайджан и Россия обсудили увеличение пропускной способности МТК "Север-Юг"

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 02 марта, 2026
    • 17:44
    Азербайджан и Россия обсудили развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком в рамках визита российской правительственной делегации в Баку.

    Стороны, в частности, обсудили увеличение пропускной способности МТК "Север-Юг" и совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры.

    На встрече также подчеркнута эффективная работа контрольно-пропускных пунктов на российско-азербайджанской госгранице и целесообразность их дальнейшей модернизации.

    Azərbaycan Rusiya ilə "Şimal-Cənub" dəhlizinin buraxılış qabiliyyətinin artırılmasını müzakirə edib
    Azerbaijan, Russia discuss North-South transport corridor

