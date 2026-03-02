Азербайджан и Россия обсудили увеличение пропускной способности МТК "Север-Юг"
Инфраструктура
- 02 марта, 2026
- 17:44
Азербайджан и Россия обсудили развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".
Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком в рамках визита российской правительственной делегации в Баку.
Стороны, в частности, обсудили увеличение пропускной способности МТК "Север-Юг" и совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры.
На встрече также подчеркнута эффективная работа контрольно-пропускных пунктов на российско-азербайджанской госгранице и целесообразность их дальнейшей модернизации.
