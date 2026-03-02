Azərbaycan Rusiya ilə "Şimal-Cənub" dəhlizinin buraxılış qabiliyyətinin artırılmasını müzakirə edib
- 02 mart, 2026
- 17:26
Azərbaycan ilə Rusiya arasında "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişaf etdirilməsi məsələləri, xüsusən də onun buraxılış qabiliyyətinin artırılması və nəqliyyat-logistika infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, müzakirələr Rusiya hökumət nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri çərçivəsində bu ölkənin Baş nazirinin müavini Aleksey Overçukla Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev arasında keçirilən görüşdə aparılıb.
Görüşdə Rusiya-Azərbaycan dövlət sərhədindəki buraxılış məntəqələrinin səmərəli işi və onların gələcəkdə daha da modernləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu diqqətə çatdırılıb.
Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycandan keçən "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizi ilə 9 milyon 289 min ton yük daşınıb. Proqnozlara görə, 2030-cu il üçün bu dəhlizi üzrə yükdaşımaların 32 milyon ton səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır.