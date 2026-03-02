Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергии

    Энергетика
    • 02 марта, 2026
    • 17:44
    Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергии

    Азербайджан и британская компания BP обсудили совместные инициативы в сфере зеленой энергетики.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

    Министр сообщил, что с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом были рассмотрены направления деятельности, стоящие на повестке сотрудничества с компанией.

    Он отметил, что также были проведены обсуждения относительно повышения эффективности совместных проектов с компанией, совершенствования рабочих процессов в соответствии с глобальными отраслевыми стандартами, декарбонизации нефтегазовых операций и применения инновационных методов.

