Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергии
Энергетика
- 02 марта, 2026
- 17:44
Азербайджан и британская компания BP обсудили совместные инициативы в сфере зеленой энергетики.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
Министр сообщил, что с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом были рассмотрены направления деятельности, стоящие на повестке сотрудничества с компанией.
Он отметил, что также были проведены обсуждения относительно повышения эффективности совместных проектов с компанией, совершенствования рабочих процессов в соответствии с глобальными отраслевыми стандартами, декарбонизации нефтегазовых операций и применения инновационных методов.
Последние новости
18:03
S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в АзербайджанеФинансы
18:01
Фото
Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"Энергетика
17:57
Мнение
Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного ТимораВнешняя политика
17:57
Испания не разрешила США использовать свои военные базы в операциях против ИранаДругие страны
17:56
Пять человек погибли в результате удара Израиля по СераблеВ регионе
17:50
ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" по всей территории ЛиванаДругие
17:49
Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в КувейтеДругие страны
17:44
Фото
Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергииЭнергетика
17:44