İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan BP ilə "yaşıl enerji" sahəsində ortaq təşəbbüsləri müzakirə edib

    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 17:30
    Azərbaycan BP ilə yaşıl enerji sahəsində ortaq təşəbbüsləri müzakirə edib

    Azərbaycan və Böyük Britaniyanın BP şirkəti arasında "yaşıl enerji" sahəsində ortaq təşəbbüsləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir vurğulayıb ki, BP-nin hasilat və əməliyyatlar üzrə icraçı vitse-prezidenti Qordon Birrel ilə şirkətlə əməkdaşlığın gündəliyində olan fəaliyyət istiqamətləri nəzərdən keçirilib.

    O qeyd edib ki, həmçinin şirkət ilə birgə layihələrin səmərəliliyinin artırılması, iş proseslərinin qlobal sənaye standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsi, neft-qaz əməliyyatlarında karbonsuzlaşma və innovativ metodların tətbiqi ilə real dəyərin yüksəldilməsi barədə müzakirələr aparılıb.

    Mikayıl Cabbarov BP şirkəti
    Foto
    Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергии
    Foto
    Azerbaijan, BP mull joint green energy initiatives

    Son xəbərlər

    18:13
    Rəy

    Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edib

    Xarici siyasət
    18:12

    İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:10

    Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    18:04

    İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Region
    18:01

    Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Fərdi
    18:01
    Foto

    Ramin Məmmədov Türkiyədə səfərdədir

    Din
    18:01

    İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcək

    Digər ölkələr
    17:58

    ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyir

    Digər ölkələr
    17:57

    Səfərbərlik Xidmətinin vahid elektron informasiya sistemi haqqında əsasnaməsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti