Azərbaycan BP ilə "yaşıl enerji" sahəsində ortaq təşəbbüsləri müzakirə edib
Energetika
- 02 mart, 2026
- 17:30
Azərbaycan və Böyük Britaniyanın BP şirkəti arasında "yaşıl enerji" sahəsində ortaq təşəbbüsləri müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Nazir vurğulayıb ki, BP-nin hasilat və əməliyyatlar üzrə icraçı vitse-prezidenti Qordon Birrel ilə şirkətlə əməkdaşlığın gündəliyində olan fəaliyyət istiqamətləri nəzərdən keçirilib.
O qeyd edib ki, həmçinin şirkət ilə birgə layihələrin səmərəliliyinin artırılması, iş proseslərinin qlobal sənaye standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsi, neft-qaz əməliyyatlarında karbonsuzlaşma və innovativ metodların tətbiqi ilə real dəyərin yüksəldilməsi barədə müzakirələr aparılıb.
Son xəbərlər
18:13
Rəy
Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edibXarici siyasət
18:12
İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:10
Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənibDaxili siyasət
18:04
İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölübRegion
18:01
Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblərFərdi
18:01
Foto
Ramin Məmmədov Türkiyədə səfərdədirDin
18:01
İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcəkDigər ölkələr
17:58
ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyirDigər ölkələr
17:57