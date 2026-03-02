ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" по всей территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале серии авиаударов по позициям "Хезболлы" на всей территории Ливана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

"ЦАХАЛ начал наносить удары по целям "Хезболлы" по всему Ливану. Более подробная информация будет предоставлена ​​позже", - говорится в сообщении.