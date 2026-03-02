ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток
- 02 марта, 2026
- 03:04
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об усилении оборонительной военно-морской миссии Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане.
Как передает Report, об этом сообщило издание Ynet.
Глава дипслужбы Евросоюза уточнила, что миссия столкнулась с "резким увеличением" запросов на защиту и для укрепления морской безопасности будет снабжена дополнительными кораблями.
ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток
