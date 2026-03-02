ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об усилении оборонительной военно-морской миссии Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане.

Как передает Report, об этом сообщило издание Ynet.

Глава дипслужбы Евросоюза уточнила, что миссия столкнулась с "резким увеличением" запросов на защиту и для укрепления морской безопасности будет снабжена дополнительными кораблями.