    ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 03:04
    ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об усилении оборонительной военно-морской миссии Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Ynet.

    Глава дипслужбы Евросоюза уточнила, что миссия столкнулась с "резким увеличением" запросов на защиту и для укрепления морской безопасности будет снабжена дополнительными кораблями.

