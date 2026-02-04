ЦБА подготовил законопроект "О ломбардах"
- 04 февраля, 2026
- 12:49
Центральный банк Азербайджана подготовил новый законопроект "О ломбардах".
Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центробанка Талех Кязимов.
"Принятие данного закона - наша цель, и ЦБА будет уделять больше внимания защите прав потребителей в этой сфере", - отметил он.
Кязимов напомнил, что регулятор также подготовил новый закон о лизинге: "Проект этого закона готов, запрашивается мнение соответствующих госорганов. Считаю, что документ будет принят уже в этом году".
