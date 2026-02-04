Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    ЦБА подготовил законопроект "О ломбардах"

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 12:49
    ЦБА подготовил законопроект О ломбардах

    Центральный банк Азербайджана подготовил новый законопроект "О ломбардах".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центробанка Талех Кязимов.

    "Принятие данного закона - наша цель, и ЦБА будет уделять больше внимания защите прав потребителей в этой сфере", - отметил он.

    Кязимов напомнил, что регулятор также подготовил новый закон о лизинге: "Проект этого закона готов, запрашивается мнение соответствующих госорганов. Считаю, что документ будет принят уже в этом году".

    ЦБА Центробанк Азербайджана Талех Кязымов ломбарды новый законопроект
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı lombard fəaliyyətini tənzimləməyə hazırlaşır
    Central Bank of Azerbaijan drafts new law on pawnshops
