    Президент Ильхам Алиев рассказал France 24 о приговорах, вынесенных лидерам незаконного сепаратистского режима

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 01:31
    Президент Ильхам Алиев рассказал France 24 о приговорах, вынесенных лидерам незаконного сепаратистского режима

    Это лидеры сепаратистского режима, который незаконно действовал на нашей территории – на территории суверенного Азербайджанского государства, признанного всем международным сообществом, включая Армению.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в Мюнхене, отвечая на вопрос корреспондента телеканала France 24 о суровых наказаниях, вынесенных военным судом в отношении 13 лиц из Карабахского региона, в том числе приговоре о пожизненном заключении бывшему лидеру сепаратистского режима.

    "На протяжении многих лет эти люди были вдохновителями всех военных преступлений против азербайджанцев и Азербайджана, и они были привлечены к ответственности. Они были задержаны в Карабахе в результате нашей военной операции и привлечены к ответственности. Им были предоставлены адвокаты. Судебный процесс проходил абсолютно прозрачно. Их преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей. А о совершении каких-либо правонарушений по отношению к ним не может быть и речи", - подчеркнул глава государства.

