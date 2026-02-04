В парламент Азербайджана поступил ежегодный отчет о деятельности муниципалитетов

В Милли Меджлис Азербайджана поступил ежегодный отчет Министерства юстиции, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, документ будет вынесен на обсуждение на заседании парламентского комитета по региональным вопросам, которое состоится 9 февраля.

Отметим, что муниципалитеты как органы местного самоуправления отчитываются перед своими избирателями о проделанной работе за предыдущий год, в том числе об использовании муниципальной собственности. Этот отчет размещается на специальных стендах перед зданием муниципалитета, а также доводится до населения посредством объявлений, бюллетеней, листовок, средств медиа, интернет-сайта и других средств.

Министерство юстиции же оказывает содействие в организации работы муниципалитетов и предоставляет им методологическую помощь, осуществляет административный надзор за деятельностью муниципалитетов. С этой целью Минюст ежегодно представляет Милли Меджлису Ежегодный отчет об осуществлении административного надзора за деятельностью муниципалитетов.