    Исмаил Багаи: Составлен план переговоров между США и Ираном

    В регионе
    • 04 февраля, 2026
    • 12:53
    Исмаил Багаи: Составлен план переговоров между США и Ираном

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил о составлении плана проведения переговоров между США и Ираном.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом Багаи заявил на пресс-конференции 4 февраля, комментируя процесс координации проведения переговоров.

    По его словам, в настоящее время ведутся консультации по определению места, где будут проведены переговоры между двумя странами.

    "Место проведения переговоров будет объявлено после достижения согласия", - сказал он.

    Официальный представитель МИД Ирана выразил благодарность всем дружественным странам, которые способствуют созданию основы для формирования дипломатического процесса: "Турция, Оман и некоторые другие страны региона заявили о своей готовности принять переговоры. Это очень ценно для нас".

