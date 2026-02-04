Исмаил Багаи: Составлен план переговоров между США и Ираном
- 04 февраля, 2026
- 12:53
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил о составлении плана проведения переговоров между США и Ираном.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом Багаи заявил на пресс-конференции 4 февраля, комментируя процесс координации проведения переговоров.
По его словам, в настоящее время ведутся консультации по определению места, где будут проведены переговоры между двумя странами.
"Место проведения переговоров будет объявлено после достижения согласия", - сказал он.
Официальный представитель МИД Ирана выразил благодарность всем дружественным странам, которые способствуют созданию основы для формирования дипломатического процесса: "Турция, Оман и некоторые другие страны региона заявили о своей готовности принять переговоры. Это очень ценно для нас".