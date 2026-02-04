Английский футбольный клуб "Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в Баку в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу английского клуба, цены установлены на уровне 18 фунтов стерлингов (примерно 40 манатов) для всех возрастных групп.

В соответствии с правилами безопасности лица младше 16 лет допускаются на стадион только в сопровождении взрослых.

Кроме того, отмечается, что эта поездка войдет в историю английского футбола. Команда Эдди Хау преодолеет 2 529 миль (около 4 070 км) до Баку, что станет самым длинным расстоянием, преодолеваемым клубом в истории турнира.

Отметим, что матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.