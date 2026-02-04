Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    "Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в Баку

    Футбол
    • 04 февраля, 2026
    • 12:32
    Ньюкасл объявил цены на билеты на матч с Карабахом в Баку

    Английский футбольный клуб "Ньюкасл" объявил цены на билеты на матч с "Карабахом" в Баку в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу английского клуба, цены установлены на уровне 18 фунтов стерлингов (примерно 40 манатов) для всех возрастных групп.

    В соответствии с правилами безопасности лица младше 16 лет допускаются на стадион только в сопровождении взрослых.

    Кроме того, отмечается, что эта поездка войдет в историю английского футбола. Команда Эдди Хау преодолеет 2 529 миль (около 4 070 км) до Баку, что станет самым длинным расстоянием, преодолеваемым клубом в истории турнира.

    Отметим, что матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    цены на билеты Лига чемпионов УЕФА ФК "Карабах" - ФК "Ньюкасл"
    "Nyukasl" "Qarabağ"la Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıb
    Newcastle announces ticket prices for Qarabag FK match in Baku
